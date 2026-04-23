Старые смартфоны Samsung оказались дороже новых

Корпорация Samsung выпустила в продажу бывшие в употреблении смартфоны, которые оказались дороже, чем новые. На это обратило внимание издание 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа рассказали, что корейская фирма открыла в США продажи восстановленных телефонов Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Складные устройства появились в 2025 году. Восстановленные девайсы по сути являются бывшими в употреблении - компания ремонтирует подержанные гаджеты и выпускает их в повторную продажу. Специалисты издания заметили, что старые девайсы оказались дороже новых.

Так, восстановленная версия Galaxy Z Fold 7 стоит 1700 долларов (127 тысяч рублей), тогда как на старте продаж смартфон обходился в 2000 долларов. Однако Z Fold 7 еще можно купить в состоянии нового, и стоит он еще дешевле - 1600 долларов.

То же самое касается и раскладушки Galaxy Z Flip 7, которую в 2025 году оценили в 1100 долларов (82 тысячи рублей). Сейчас новый аппарат можно приобрести за 900 долларов, тогда как восстановленный девайс обойдется на 40 долларов дороже.

"Довольно забавно видеть, как сама Samsung предлагает более выгодные цены на новые смартфоны, чем на старые", - отметили авторы.