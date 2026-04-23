Президент Ильхам Алиев: Сегодня наши старейшины активно участвуют во всех сферах жизни страны
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам IX Съезда Совета старейшин Азербайджана.
Глава государства отметил, что растущие угрозы в мире, особенно деформация национально-нравственных и семейных ценностей во многих странах в результате глобализации и пагубного влияния социальных сетей, еще более отчетливо подчеркивают важность и роль института старейшин в Азербайджане.
"Воспитание молодежи в духе национального патриотизма и привязанности к своим корням, направление ее на верный путь - одна из главных задач, стоящих перед нашими старейшинами", - подчеркнул Президент Азербайджана.
