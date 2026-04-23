Азербайджан и Египет обсудили расширение сотрудничества в этом секторе

Обсуждено расширение сотрудничества в частном секторе Азербайджана и Египта.

Обсуждения состоялись в ходе встречи исполнительного директора Агентства по поощрению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева с послом Египта в Азербайджане Хуссам-Элдином Редой, сообщает Day.Az со ссылкой на AZPROMO.

Ю.Абдуллаев представил информацию о направлениях деятельности Агентства, а также об экономическом и торговом сотрудничестве с Египтом.

Хуссам-Элдин Реда, в своб очередь, отметил наличие благоприятных условий для углубления экономического партнерства между нашими странами и появления новых бизнес-инициатив.

На встрече состоялся обмен мнениями о потенциальных направлениях сотрудничества между Азербайджаном и Египтом, а также об организации взаимных деловых визитов. Были рассмотрены возможности партнерства в сферах фармацевтики, туризма, транспорта, связи, строительства и инфраструктуры.

Стороны подчеркнули важность совместной деятельности по расширению связей между представителями частного сектора, организации бизнес-миссий и поощрения взаимных инвестиций.