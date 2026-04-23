Складская инфраструктура в Среднем коридоре должна стать приоритетной.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал заместитель генерального директора грузинской транспортной компании Royal Express Лаша Амашукели.

Он отметил, что следующий этап развития Среднего коридора будет определяться не только транзитом, но и глубиной его логистической инфраструктуры.

"Говоря о Среднем коридоре, мы часто подчеркиваем его стремительное развитие, и это совершенно справедливо. Грузопотоки в 2025 году достигли примерно 5,2 миллиона тонн, тогда как в 2019 году этот показатель составлял около 1 миллиона тонн. Это означает рост в 5 раз всего за несколько лет. Да, мы все хотим, чтобы этот рост продолжался. Но такой рост происходит не только за счет существующего импульса. Он требует вполне конкретной поддержки. Не только со стороны правительств, но и со стороны частного сектора. И, самое главное, он требует правильного типа инфраструктурных инвестиций. Потому что коридор - это не просто дороги и железные дороги. Настоящий коридор строится на инфраструктуре, расположенной вдоль него", - отметил он.

Представитель компании особо подчеркнул преимущества складов вдоль Среднего коридора: "Сегодня я хочу сосредоточиться на элементе, который часто остается без внимания, но является очень важным: склады.

Склады - это не просто места для хранения, это ключевые элементы, обеспечивающие поток. Они определяют, насколько быстро движутся грузы, насколько эффективно они управляются и насколько конкурентоспособен коридор.

Если мы серьезно настроены на дальнейшее расширение этого маршрута, то складская инфраструктура должна стать одним из главных приоритетов наряду с портами, железными и автомобильными дорогами. Потому что без достаточной и правильно распределенной складской инфраструктуры грузы будут двигаться, но неэффективно, неконкурентоспособно и не в больших объемах. Это четкий сигнал как для правительств, так и для инвесторов: следующий этап развития Среднего коридора будет определяться не только транзитом, но и глубиной его логистической инфраструктуры".

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.

Следующий этап развития Среднего коридора будет определяться не только транзитом, но и глубиной его логистической инфраструктуры.