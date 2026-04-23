Украинские компании прибудут с бизнес-миссией в Баку - посол
В мае этого года Торгово-промышленная палата Украины (Ukrainian CCI) организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку и участие в Международной сельскохозяйственной выставке "Caspian Agro 2026".
Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.
"Приглашаем украинский бизнес открыть рынок Азербайджанской Республики и найти партнеров для разработки собственных проектов в этом регионе", - написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, Гусев привел показатели экспорта из Украины в Азербайджан за 2025 г., составившие $231,4 млн, что на 7,1% выше по сравнению с 2024 г. По его словам, это подтверждает растущий интерес бизнеса.
