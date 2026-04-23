Лесные пожары охватили северо-восток Японии

Как передает Day.Az, в сети распространилось видео бедствия.

Согласно информации, масштабные лесные пожары вспыхнули на северо-востоке Японии, окрасив небо в яркие оранжево-красные оттенки. Огонь, усиленный сильным ветром, быстро распространяется по территории. Власти проводят экстренную эвакуацию жителей. На данный момент огонь охватил уже более 200 гектаров.