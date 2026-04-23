Как сообщалось ранее, Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана в рамках механизма аренды с обязательством выкупа предлагает гражданам 237 новых полностью отремонтированных квартир в жилом комплексе, расположенном в Баку, в Бинагадинском районе, на улице Джафара Хандана. Жилье представлено 1-, 2- и 3-комнатными квартирами, а ежемесячные платежи начинаются от 925 манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, для аренды таких квартир граждане должны зарегистрироваться на официальном сайте фонда, создать личный кабинет, после чего проводится проверка их доходов и кредитной истории. По итогам анализа кабинет активируется, и появляется возможность подать заявку на выставленные на продажу квартиры.

В рамках данной системы граждане могут приобрести жилье, внеся первоначальный взнос в размере 12-кратной суммы ежемесячной аренды. К примеру, при ежемесячной плате в 925 манатов первоначальный взнос составит около 11 100 манатов. Далее гражданин продолжает ежемесячные выплаты, и по завершении срока договора квартира переходит в его собственность.

Согласно основным условиям проекта, срок договора варьируется от 3 до 25 лет. Возраст заявителя должен быть ниже 60 лет, а на момент последнего платежа - не превышать 70 лет. Кроме того, заявитель должен быть гражданином Азербайджана, не иметь судимости и обладать официальным доходом.

Отмечается, что спустя год после заключения договора права и обязательства по аренде могут быть переданы другому лицу.

Эксперты отмечают, что одним из ключевых преимуществ проекта является относительно невысокое число заявителей на отдельных этапах, что повышает шансы на приобретение жилья.

Добавим, что новые квартиры будут доступны для выбора с 28 апреля 2026 года с 15:00.