В Канаде авиакомпании стали отменять рейсы

Канадские авиакомпании начали отменять рейсы из-за высокой стоимости авиационного топлива на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на телеканал СВС, компания Аir Transat объявила о сокращении рейсов на 6% с мая по октябрь, в основном в Европу и в страны Карибского региона. Эта мера затронет 1 тыс. авиарейсов, передает Day.Az.

Авиаперевозчик WestJet в апреле отменит 1% рейсов, в мае - 3%, а в июне - 6%. Air Canada пока объявила о приостановке шести маршрутов в Северной Америке, которые "более не оправданы экономически". Сокращение затронет порядка 1% всех авиарейсов.

При этом эксперты отрасли отмечают, что ситуация в Канаде в отличие от стран Европы не такая плохая, так как 85% авиатоплива для полетов внутри страны производится местными нефтеперерабатывающими заводами.