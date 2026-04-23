Назначен новый ректор Лянкяранского государственного университета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с пунктом 2.13 Указа Президента Азербайджанской Республики "О применении Закона Азербайджанской Республики "Об образовании" от 5 сентября 2009 года номер 156, постановляю:

Назначить Натига Сахраб оглу Ибрагимова ректором Лянкяранского государственного университета", - говорится в документе.