Обсуждено стратегическое партнерство и развитие цифровой экономики Азербайджана и Китая.

Обсуждения состоялись в Баку в ходе встречи спикера Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с делегацией во главе с министром Государственного управления по делам интернета и информации Китайской Народной Республики Чжуаном Жунвэнем, находящейся с визитом в Азербайджане, сообщили Day.Az в отделе по прессе и связям с общественностью парламента.

На встрече была выражена удовлетворенность высоким уровнем развития азербайджано-китайских отношений, которые достигли стадии стратегического партнерства.

Была подчеркнута особая роль глав государств в развитии межгосударственных отношений, основанных на принципах дружбы, взаимного уважения и поддержки, и высоко оценено расширение сотрудничества в областях экономики, торговли, зеленой энергетики, цифровых технологий, инноваций и искусственного интеллекта наряду с существующим активным политическим диалогом.

С.Гафарова с удовлетворением напомнила о своем участии в ежегодной конференции Боаоского форума для Азии в прошлом месяце, высоко оценила встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в рамках конференции по вопросам развития межпарламентских отношений и отметила, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в новых направлениях.

В ходе беседы также была представлена ​​информация о политике цифровой трансформации, реализуемой в Азербайджане. Председатель Милли Меджлиса отметила, что в последние годы по инициативе Президента Ильхама Алиева в Азербайджане проводится последовательная политика по формированию новой цифровой архитектуры государства.

В этом контексте была отмечена важность состоявшейся в феврале этого года встречи, посвященной единому плану действий "Новая цифровая архитектура Азербайджана". Проводимая политика охватывает развитие критической инфраструктуры, расширение цифровой экономики и применение инновационных решений в системе госуправления. Милли Меджлис, в свою очередь, вносит значительный вклад в формирование современной законодательной базы в этой области.

В ходе беседы также была предоставлена ​​информация о работе, проводимой для ускорения гибкого использования информационных технологий в парламентской деятельности, о сотрудничестве в области кибербезопасности, а также о применении решений на основе ИИ.

На встрече также было подчеркнуто, что в современную эпоху кибербезопасность является важной составляющей национальной безопасности стран, и этой области всегда следует уделять пристальное внимание.

Чжуан Жунвэн заявил, что Китай придает большое значение равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству с Азербайджаном.

Он подробно рассказал о достижениях Китая в сфере информационных технологий за последние годы и заявил о готовности расширять сотрудничество с Азербайджаном в области интернета, кибербезопасности, цифровой экономики, искусственного интеллекта и других ключевых направлений. Высоко оценив проводимую в Азербайджане работу, а также доступ более чем 90 процентов населения страны к интернету, он отметил, что достигнутые результаты вызывают удовлетворение.

В ходе беседы стороны выразили уверенность в том, что отношения между Азербайджаном и Китаем, основанные на истинной дружбе и взаимном уважении, будут и впредь успешно развиваться во всех направлениях на благо народов.