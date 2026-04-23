Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Визит Президента Эдгарса Ринкевичса в Баку наглядно показал, как меняется география интересов Европы, и какую роль в этом процессе играет Азербайджан. Страна с диверсифицированной экономикой и плотной сетью международных партнерств. Эта трансформация стала возможной благодаря стратегическому курсу Президента Ильхама Алиева - превратить Азербайджан в одного из ключевых игроков евразийского пространства. Это делает Баку все более востребованным партнером для европейских столиц. И страны Балтии, включая Латвию, все чаще смотрят на нашу страну именно под этим углом.

Азербайджано-латвийские отношения развиваются по устойчивой и хорошо выстроенной траектории. Фундаментом служит Декларация о стратегическом партнерстве, подписанная девять лет назад. Именно она создала правовую рамку, позволяющую обеим странам работать на высоком уровне и наращивать сотрудничество без лишних потерь времени.

Нынешний этап отношений примечателен своей практической насыщенностью. Стороны сфокусированы на конкретных результатах: торговле, логистике, агросекторе, безопасности. В мире, где геополитика все чаще диктует выбор партнеров, именно такие союзы, ориентированные на взаимную выгоду, демонстрируют наибольшую устойчивость.

В ходе визита стороны обменялись пакетом двусторонних документов. Президенты подписали совместное заявление. МВД двух стран закрепили рамку взаимодействия соответствующим соглашением. Министерства сельского хозяйства оформили декларацию о намерениях и меморандум о сотрудничестве в области защиты растений. Внешнеполитические ведомства договорились о консульском сотрудничестве. Пограничные службы утвердили план совместной работы на 2026-2027 годы. Каждый из этих документов - шаг в сторону более плотного, институционально оформленного партнерства.

Не менее важной частью визита стал бизнес-форум, где обсуждались перспективы инвестиций и совместных проектов.

Президент Ильхам Алиев, выступая на форуме, говорил о том, на каких основаниях строится деловой климат Азербайджана. Политическая стабильность, предсказуемость, открытость для инвестиций, транспортная доступность, выход на широкие рынки сбыта - все это Азербайджан целенаправленно формировал на протяжении последних лет и сегодня может предложить партнёрам в готовом виде.

"Мы в Азербайджане приложили все усилия, чтобы превратить страну из чисто нефтегазозависимой в страну, которая может гордиться процессом диверсификации своей экономики. В структуре нашего ВВП можно увидеть быстрый рост за последние 4-5 лет. Доля ненефтяной промышленности в ВВП Азербайджана выросла с 50 до более 70 процентов, и этот рост продолжается. Это означает, что диверсификация экономики уже стала реальностью", - сказал глава государства.

Цифры подтверждают эту динамику: за последние два десятилетия в экономику страны вложено более 350 миллиардов долларов, почти половина из которых - иностранные инвестиции. Это формирует доверие со стороны внешних партнеров, включая страны ЕС.

Для Европы Азербайджан давно стал важным энергетическим партнером, и эта роль только укрепляется. Сегодня он экспортирует газ и готовится к масштабному выходу на рынок "зеленой" энергии. К 2032 году страна планирует ввести в строй 8 гигаватт мощностей в солнечной, ветровой и гидрогенерации. Это высвободит значительные объёмы природного газа для экспорта - в момент, когда мировой спрос на него особенно высок.

"Мы в значительной мере заместим природный газ, используемый для производства электроэнергии, возобновляемыми источниками энергии, что позволит нам сэкономить несколько миллиардов кубических метров газа, столь необходимого сейчас на международных рынках. Он был востребован всегда в течение последних нескольких лет, а за последние пару месяцев - еще больше. Мы планируем увеличить добычу и, безусловно, нарастить экспорт. Сегодня десять стран-членов Европейского Союза получают природный газ из Азербайджана. Всего таких стран шестнадцать. И по этому показателю мы занимаем первое место в мире", - рассказал глава государства.

Отдельного внимания заслуживает транспортное измерение азербайджано-латвийского партнерства. Азербайджан целенаправленно превращал свою территорию в международный логистический узел, и эта работа принесла ощутимый результат. Через страну проходят маршруты с востока на запад и с севера на юг. Средний коридор, связывающий Каспийский регион с Европой, идет через азербайджанскую территорию. Объем грузов, транзитом проходящих через Азербайджан, растет из года в год.

"Сейчас мы занимаемся только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности, которые предоставляются искусственным интеллектом, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени. И здесь есть большой простор для инвестиций, потому что связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Для Латвии, обладающей развитой портовой инфраструктурой, это открывает дополнительные возможности интеграции в евразийские цепочки поставок.

Президент Латвии, в свою очередь, прямо заявил, что Азербайджан рассматривается как ключевой партнер в регионе Южного Кавказа и, фактически, в более широком регионе. Рига видит конкретные направления для углубленного сотрудничества: оборонная промышленность, строительство и архитектура, фармацевтика, агросектор. Инвестиционный интерес при этом взаимный: латвийский бизнес готов работать на азербайджанском рынке, а азербайджанские инвесторы могут рассматривать Латвию как привлекательную площадку.

"В эти нестабильные времена наличие надежных партнеров является очень важным преимуществом", - сказал Ринкевичс, тем самым дав точную характеристику того, чем является Азербайджан для своих европейских партнеров.

Визит Президента Ринкевичса в Баку вписывается в широкую картину: европейские лидеры едут в Азербайджан, потому что здесь есть что обсуждать, есть что подписывать и есть на что рассчитывать. Страна сегодня предлагает партнерам диверсифицированную экономику, надежную энергетику, развитую транзитную инфраструктуру и выверенную внешнюю политику.

Все это - результат стратегического курса Президента Ильхама Алиева, последовательного и долгосрочного. Именно его видение превратило Азербайджан в государство, с которым считаются на всех уровнях: от Брюсселя до Пекина, от Анкары до Риги. Азербайджан сегодня занимает позицию, которая подтверждается контрактами, маршрутами и работающими соглашениями.

Для Латвии такое партнерство органично вписывается в собственные долгосрочные приоритеты: энергетическая безопасность, транзитная связность, надежные союзники в неспокойное время. Азербайджан отвечает каждому из этих запросов. А для стран Балтии в целом это означает одно: сотрудничество с Баку - это долгосрочная инвестиция в стабильность и развитие. И судя по динамике последних лет, этот выбор становится все более очевидным.