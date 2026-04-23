Иран получил первые доходы от сборов за пересечение Ормузского пролива

Тегеран получил первые доходы от сборов, взимаемых за пересечение стратегически важного Ормузского пролива.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информационное агентство Tasnim, "первые поступления от сборов в Ормузском проливе поступили на счет Центрального банка", - заявил спикер парламента Хамидреза Хаджибабаи.

Другие иранские СМИ также сообщили об этом заявлении, не предоставив дополнительных подробностей.