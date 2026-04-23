Названы лучшие дешевые кроссоверы с отделкой уровня немецких премиум-брендов

TopSpeed перечислил 5 дешевых кроссоверов с технологиями премиум-брендов. В список вошли автомобили 2026-2027 модельных годов.

Первым в рейтинге стал Ford Explorer 2026 стоимостью $40,3 тыс. с кожаными сиденьями, массажными креслами, многоцветной подсветкой, 13,2-дюймовым экраном, цифровой панелью приборов на 12,3 дюйма и системой полуавтономного вождения BlueCruise.

Вторым идет Hyundai Palisade 2026 за $39,4 тыс. второго поколения с квадратным дизайном и материалами салона, которые, по мнению экспертов, соперничают с немецкими премиум-брендами, особенно в топ-версии Calligraphy.

Третье место занял Nissan Pathfinder 2026 ценой $37,5 тыс., выделяющийся просторным трехрядным салоном.

Четвертый - Mazda CX-50 2026 за $29,9 тыс. со стандартным полным приводом i-Activ AWD, премиальными материалами, доступным проекционным дисплеем и полным набором систем помощи водителю.

Замыкает пятерку Kia Seltos 2027 модельного года - точная цена не объявлена, но у модели текущего 2026 года она составляет $23,8 тыс.. У новинки более крупный кузов, гибридная силовая установка (1,6-литровый турбомотор плюс два электромотора), световую подпись Star Map как у EV9, 12,3-дюймовый экран и спортивный руль.