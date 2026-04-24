Азербайджан разрабатывает правовую базу для регулирования ИИ в сфере интеллектуальной собственности

Азербайджан разрабатывает правовую базу для регулирования искусственного интеллекта в сфере интеллектуальной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова сегодня за круглым столом в Баку на тему "Инновационный потенциал: интеллектуальная собственность + искусственный интеллект", приуроченном к Международному дню интеллектуальной собственности.

По ее словам, стремительное распространение искусственного интеллекта формирует новые и сложные вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Искусственный интеллект пересекается с интеллектуальной собственностью по различным направлениям:

"Вопрос о том, кто является реальным владельцем продуктов, созданных с помощью этих технологий, уже стал актуальной темой для обсуждения. В то время как традиционные правовые подходы основаны на человеческом творчестве, участие искусственного интеллекта делает эти границы неопределенными.

Искусственный интеллект пересекается с интеллектуальной собственностью в различных аспектах. Во многих странах мира в этой области принимаются стратегии и направляются на исполнение.

В Азербайджане также в рамках Стратегии по искусственному интеллекту на 2025-2028 годы формируется правовая и институциональная база по этому направлению, разрабатываются нормативные механизмы, отвечающие новым вызовам.

Одной из важных тем для обсуждения является правовой статус систем искусственного интеллекта. Некоторые специалисты считают, что искусственный интеллект не должен рассматриваться как отдельный правовой субъект, а должен оцениваться лишь как инструмент или товар. Согласно другому подходу, способность искусственного интеллекта к самостоятельному принятию решений требует более глубокого изучения его правового статуса.

Наряду с этим, вызывает серьезные споры и то, может ли искусственный интеллект создавать объекты, обладающие патентным правом".