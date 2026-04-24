Арестованы 8 должностных лиц

Восемь должностных лиц в Азербайджане арестованы за получение взяток.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.

"На основании информации, поступившей из Службы, а также данных, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в отношении незаконных действий должностных лиц Гарадагского районного управления Службы, а также районных отделов в Саатлы, Джебраиле и Агдаше.

В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий установлены обоснованные подозрения, что должностные лица указанных управлений и отделов, в связи с исполнением своих служебных обязанностей, получали взятки в различных размерах с целью уклонения отдельных лиц от привлечения к военным учебным сборам, предоставления отсрочки от военной службы, неприменения ограничения на выезд из страны и других подобных действий.

На основании собранных доказательств начальнику Агдашского районного отдела Службы Нурлану Аббасову, начальнику отдела призыва на действительную военную службу того же отдела Шахлару Усубалиеву, офицеру этого отдела Талеху Исмаилову, начальнику Саатлинского районного отдела Службы Мураду Ахмедову, офицеру отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Аразу Керимли, заместителю начальника Джебраильского районного отдела - начальнику отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Нияму Медетсойлу, а также офицерам отдела мобилизационной подготовки и мобилизации Гарадагского районного управления Этибару Алиеву и Шамилю Алиеву предъявлены обвинения по соответствующим статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере повторно группой лиц по предварительному сговору).

На основании ходатайств следственного органа и представлений прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решениями Бакинского военного суда в отношении них избраны меры пресечения в виде ареста (основная мера) и отстранения от должности (дополнительная мера).

По уголовному делу продолжаются необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, будет обеспечено привлечение к уголовной ответственности и других виновных лиц, причастных к совершению противоправных действий", - говорится в совместном заявлении.