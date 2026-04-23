На продажу выставили дом из культового гангстерского фильма

В продаже появился особняк, в котором проходили съемки фильма "Лицо со шрамом".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о доме мечты любого киномана пишет журнал The Wall Street Journal (WSJ).

Дом общей площадью более 9,6 тысячи квадратных метров выставлен за 237 миллионов долларов (17,7 миллиарда рублей). Здание расположено в местечке Ки-Бискейн во Флориде. Дом отличается просторной планировкой. В особняке сохранились оригинальные мраморные полы, а исключительной чертой интерьера являются потолки высотой больше семи метров. На нижнем этаже разместилась музыкальная студия, а снаружи возведен бассейн в форме пианино. У дома также оборудована зона отдыха с беседкой.

Роскошный особняк был запечатлен на кинопленке в 1983 году - его интерьеры стали обителью наркобарона Фрэнка Лопеса. Здесь же состоялась первая встреча Тони Монтаны в исполнении Аль Пачино с героиней Мишель Пфайффер, которая спустилась к нему на стеклянном лифте. Лифт остался неизменным. Факт съемок - не единственное, что роднит дом с гангстерским миром. Усадьба была построена в 1981 году пилотом Роберто Стридингером, осужденным за контрабанду кокаина для колумбийского наркокартеля. Помимо участия в культовой кинокартине, будущий хозяин сможет похвастаться еще одним фактом из истории дома. В 70-х поместье служило зимней резиденцией президенту Ричарду Никсону. Об этом напоминает вертолетная площадка площадью 1,9 тысячи квадратных метров, которая прилагается к сделке.

Сделка такой стоимостью сможет посоперничать с настоящими рекордсменами. Речь идет о дорогостоящей покупке Марка Цукерберга - недавно медиамагнат приобрел особняк на острове Индиан-Крик, больше известный как "бункеру миллиардеров". Поместье обошлось Цукербергу в 170 миллионов долларов.