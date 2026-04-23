Азербайджан присоединился к международному соглашению ООН о посредничестве - ФОТО Азербайджан присоединился к Конвенции ООН "О международных соглашениях об урегулировании споров, достигнутых в результате посредничества". Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице Постоянного представительства Азербайджана при Организации Объединенных Наций в соцсети X.
Отмечается, что постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев подписал указанную конвенцию от имени страны в Офисе по правовым вопросам ООН.
Согласно информации, конвенция была принята 20 декабря 2018 года в Нью-Йорке и определяет правовую основу соглашений, достигнутых на международном уровне посредством посредничества.
