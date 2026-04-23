Гюнай Гурбанова завоевала "бронзу" чемпионата Европы

Азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) провела схватку за "бронзу" в рамках чемпионата Европы по борьбе в Тиране (Албания).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, представительница Азербайджана одолела Марту Гетманову (UWW) со счетом 7:5.

Таким образом, Гюнай Гурбанова удостоилась бронзовой медали.