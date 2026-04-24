Трамп рассмотрит замену сборной Ирана на Италию на ЧМ

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что подумает о возможности заменить сборную Ирана на предстоящем чемпионате мира по футболу на команду Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, президент США во время общения с журналистами в Белом доме назвал интересным вопрос о возможности замены иранской команды итальянской сборной. "Дайте мне немного подумать об этом", - добавил он, обратившись при этом с просьбой прокомментировать предложение к госсекретарю Марко Рубио.

Глава американского внешнеполитического ведомства в свою очередь заявил, что "США не говорили [иранским спортсменам] не приезжать".

"Проблема с Ираном не в их спортсменах, а в тех людях, которых они захотят привезти с собой, у некоторых из них могут быть связи с КСИР", - заявил Рубио. "Они сами решили не приезжать", - добавил он. "Мы бы не хотели навредить спортсменам", - утверждал при этом американский лидер.