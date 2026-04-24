В поселке Гобустан Гарадагского района Баку произошел обвал грунта.

Как передает Day.Az, по информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, на место происшествия немедленно были направлены силы Службы спасения особого риска и Государственной противопожарной службы.

Прибыв на место, специалисты установили, что обрушение произошло во время проведения земляных работ, в результате чего два человека оказались под завалом.

Благодаря быстрой реакции спасателей один из мужчин был спасен.

Тело второго пострадавшего извлечено и передано в установленном порядке.

По факту происшествия ведется расследование.