В Агджабединском районе сгорел трехкомнатный дом, погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в селе Юхары Гиямеддинли огонь уничтожил горючие конструкции трехкомнатного дома.

При ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего. Окружающие постройки были защищены от огня. Пожар был успешно потушен подразделениями пожарной охраны.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами.