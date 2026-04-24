Отравление газом в Гяндже - есть погибший

В городе Гянджа три человека отравились угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел на ул. Уз. Гаджибейли. Один из пострадавших - Алик Исмаилов, 1958 года рождения, - скончался на месте происшествия. Кроме того, еще двое были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.