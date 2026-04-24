Трамп высказался о применении ядерного оружия против Ирана Американский президент Дональд Трамп исключил вероятность применения ядерного оружия против Ирана. Трамп ответил на вопрос журналистов о том, может ли он использовать его против Ирана. "Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!" - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
