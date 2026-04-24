Роль Азербайджана в энергобезопасности Европы продолжает расти

Энергетическая безопасность является одним из ключевых элементов геополитической стабильности, и то, с чем мы сталкиваемся сегодня, представляет собой не просто изменения на рынках. Это фундаментальное переосмысление глобальной энергетической архитектуры. Главный вызов заключается в том, чтобы одновременно обеспечить безопасность, доступность и устойчивость энергоснабжения. С этой точки зрения Азербайджан играет важную роль, и эта роль продолжает расти.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на панельной дискуссии на тему "Перекраивание энергетической карты: стратегические альянсы в меняющейся отрасли" в рамках XI Дельфийского экономического форума в Греции.

Отвечая на вопросы модератора, дипломат подчеркнул роль Азербайджана в европейской энергетической безопасности, энергетическом переходе и зеленых коридорах.

"Наша страна вносит вклад в европейскую и глобальную безопасность с 2006 года - с момента запуска трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, а также с 2020 года, когда был завершен Южный газовый коридор, часть которого проходит через Грецию.

Сегодня Азербайджан поставляет природный газ в 16 стран, из которых 10 - европейские. Это делает его ведущим поставщиком трубопроводного газа. Важно также отметить, что Азербайджан готов наращивать поставки, располагая достаточными запасами газа и возможностями для увеличения экспорта", - сказал Амирбеков.