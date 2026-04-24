Через территорию Азербайджана в Армению будет отправлено 5 вагонов пшеницы

Сегодня через территорию Азербайджанской Республики транзитом в Республику Армения будет отправлено 5 вагонов пшеницы. Как сообщает Day.Az, перевозка груза будет осуществляться в соответствии с международными правилами транзита. Отмечается, что данная отправка направлена на обеспечение непрерывности торгово-логистических связей в регионе.