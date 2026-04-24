Сербия может увеличить импорт газа из Азербайджана

Сербия обсуждает с Азербайджаном возможность гибких поставок газа объемом до 0,9 миллиарда кубометров в год с перспективой увеличения до 1,4 миллиарда кубометров ежегодно после завершения строительства газовой электростанции в Нише в 2030 году.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович Ханданович по итогам недавнего визита в Баку.

"В ходе визита в Баку мы провели встречи на высоком уровне с министрами финансов, экономики и энергетики Азербайджана, а также с представителями государственной нефтяной компании SOCAR. Этот визит стал продолжением укрепления дружественных отношений и стратегического партнерства между нашими странами. В рамках переговоров обсуждалось многолетнее успешное сотрудничество в сфере поставок газа, с особым акцентом на проект строительства газовой электростанции в Сербии, который Президент Ильхам Алиев назвал на первом заседании Совета стратегического партнерства, состоявшемся 15 февраля в Белграде, одной из крупнейших азербайджанских инвестиций в Европе за последние годы

Как отметил Президент Сербии Александар Вучич, это заседание стало поворотным моментом в отношениях двух стран и подтвердило общее стремление вывести сотрудничество на новый уровень. Тогда стороны договорились продолжить интенсивный диалог и предметную работу над проектом газовой электростанции, который является одним из приоритетных для Сербии. Его реализация повысит энергетическую безопасность страны, особенно на фоне роста потребления электроэнергии, расширения использования искусственного интеллекта и развития дата-центров", - сказала министр.

Ханданович отметила, что Сербия в настоящее время проходит этап энергетического перехода, при котором, наряду с интеграцией новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии, необходимо укрепление базовой генерации.

"Поэтому газовые электростанции определены как важный элемент в наших ключевых стратегических документах. Мы понимаем, что Азербайджан вырабатывает значительную часть электроэнергии на газовых станциях, и считаем его опыт ценным для реализации проекта в Сербии, особенно в сотрудничестве с SOCAR, которая будет участвовать в проекте не только как поставщик газа, но и как стратегический партнер по развитию генерирующих мощностей", - подчеркнула министр.

Она добавила, что благодаря строительству и вводу в эксплуатацию газового интерконнектора с Болгарией Сербия стала частью Южного газового коридора, подключившись к газопроводам TAP и TANAP.

"Это впервые позволило нам диверсифицировать источники поставок газа. На протяжении последних трех лет мы стабильно получаем газ из Азербайджана и регулярно участвуем в министерских заседаниях Консультативного совета Южного газового коридора в Баку, а также в других форматах энергетического сотрудничества. С начала взаимодействия поставки газа удвоились, достигнув примерно 2 миллионов кубометров в сутки в прошлом году. В ходе переговоров с представителями SOCAR рассматривается возможность гибких поставок до 0,9 миллиарда кубометров газа в год с перспективой увеличения до 1,4 миллиарда кубометров ежегодно после завершения строительства газовой электростанции в Нише в 2030 году. Мы ожидаем, что для работы этой станции потребуется около 600 миллионов кубометров газа в год из Азербайджана, поэтому рассматриваем SOCAR как долгосрочного партнера в обеспечении энергетической безопасности Сербии", - добавила Ханданович.

Министр отметила, что Сербия рассматривает SOCAR как надежного поставщика газа и партнера в строительстве и эксплуатации газовой электростанции, проект которой будет реализован в стране совместно с компаниями Srbijagas и EPS.

"Существует также потенциал для обмена опытом в сфере энергетического перехода в соответствии с намерениями обеих стран и их энергетических компаний по развитию новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии", - сказала она.

Ханданович напомнила, что на первом заседании Совета стратегического партнерства в Белграде стороны подписали соглашение о разработке, проектировании, строительстве и эксплуатации парогазовой электростанции в Сербии.

"Также создана совместная рабочая группа, которая уже приступила к проработке проекта. В ближайший месяц мы планируем согласовать и формализовать ключевые положения и коммерческие условия строительства газовой электростанции, а также сроки проектирования и строительства", - добавила министр.

Ханданович также отметила, что Сербия реализует масштабную программу по инвестициям в развитие электроэнергетической передающей инфраструктуры стоимостью свыше 1 миллиарда евро, учитывая ее центральное положение на Балканах и потенциал играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности более широкого региона Юго-Восточной Европы.

"В настоящее время ведется строительство Трансбалканского коридора, который соединит Сербию с Румынией, Боснией и Герцеговиной, Монтенегро и Италией. Кроме того, разрабатываются планы по созданию Паннонского коридора, который позволит удвоить пропускную способность линий электропередачи с Венгрией. После реализации запланированных инвестиций мощность трансграничного обмена электроэнергией увеличится с 4 000 до 6 000 МВт. Одним из направлений, обсуждавшихся с азербайджанской делегацией, является возможное участие Сербии в проекте "Зеленого" энергетического коридора" между Каспийским регионом и Юго-Восточной Европой, особенно с учетом того, что страна граничит с государствами, уже вовлеченными в данный проект.

Рост перегрузок в энергосетях, наблюдаемый в последние годы по всей Европе, подчеркивает необходимость увеличения инвестиций в интерконнекторы и укрепление мощности передачи электроэнергии для обеспечения стабильности энергосистемы, особенно в условиях интеграции новых мощностей на основе возобновляемых источников энергии", - заключила министр.