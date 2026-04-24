В Баку перекроют три улицы

В выходные в столице по трем адресам проведут ремонт для улучшения движения.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в целях обеспечения удобного и безопасного передвижения граждан в выходные дни ремонтные работы будут проведены по следующим трем адресам в Баку:

- улица Самеда Вургуна (участок между улицами Салатын Аскеровой и Физули);

- улица Рашида Бейбутова (участок между улицами 28 Мая и Шамси Бадалбейли);

- основной и боковой проезды проспекта Гейдара Алиева (участок между улицами Муззаффара Нариманова и Алескера Гаибова, в направлении города).

Отмечается, что работы начнутся 24 апреля 2026 года в 23:00 и планируется их завершение до 07:00 26 апреля. На улице Рашида Бейбутова подготовительные работы стартуют раньше.

В рамках обновления асфальтобетонного покрытия движение транспорта на указанных участках будет поэтапно частично и полностью ограничиваться.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов в указанный период.