Обнародованы цели банковского сектора Азербайджана на 2026-2030 гг.

Утверждены стратегические цели Ассоциации банков Азербайджана (АБА) на 2026-2030 годы.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Тrend заявил президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев.

Он отметил, что в рамках этих целей предусмотрены развитие малого и среднего бизнеса, особенно в постнефтяной период, а также усиление поддержки финансирования экономики в соответствии с новой экономической политикой.

З.Нуриев подчеркнул, что в целях поддержки этих процессов планируется расширение Азербайджанского центра банковского финансового обучения (АЦБФО): "Центр расширит свою деятельность при участии ассоциаций, действующих в финансовом секторе, и будет уделено еще больше внимания подготовке кадров. Всего в финансовом секторе работает более 30 тысяч сотрудников, и будут реализованы необходимые меры поддержки для их сертификации".

З. Нуриев также сообщил, что наряду с этим будут усилены учебные и образовательные программы в поддержку работы, проводимой Центральным банком по управлению рисками и повышению стандартов "Базель": "Будет обеспечено более активное участие банков на рынке ценных бумаг, а также повышено сотрудничество и синергия между различными сегментами финансового сектора.

Кроме того, приоритетными направлениями определены развитие страхового, фондового и финтех-рынков, внедрение открытого банкинга, совершенствование платежных систем. Одновременно планируется расширение мер по кибербезопасности и укрепление международного сотрудничества в этой области".

Глава ассоциации также рассказал о вкладе банков в "зеленую" экономику: "В рамках COP29 банковский сектор взял на себя обязательство выдать "зеленые" кредиты на сумму 2 миллиарда манатов в течение следующих пяти лет, и в этом направлении уже принимаются соответствующие меры. "Зеленое" финансирование будет служить как сохранению экологического баланса, так и трансформации экономики в соответствии с требованиями новой эпохи.

Системно значимые банки реализуют ряд крупных пилотных проектов, и эти проекты играют важную роль в обеспечении перехода к "зеленой", устойчивой экономике. Наряду с этим, некоторое время назад был создан Фонд энергоэффективности. Банки планируют активно использовать средства фонда для отдельного финансирования проектов, повышающих энергоэффективность и поддерживающих переход к "зеленой" экономике".