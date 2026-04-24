Самир Шарифов назначен председателем Азербайджано-казахстанской межправкомиссии

Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, со стороны Азербайджана председателем Комиссии назначен заместитель премьер-министра Самир Шарифов.

Следует отметить, что предыдущим председателем Комиссии был министр энергетики.