Банк Республика в честь Дня предпринимателей предлагает специальные льготы по 10 продуктам и услугам для бизнеса

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева от 21 апреля 2016 года, 25 апреля уже на протяжении 10 лет отмечается в стране как "День предпринимателей".

Банк Республика, последовательно поддерживающий развитие предпринимательства в стране, объявил о запуске кампании "10 возможностей для предпринимателей" по случаю этой даты.

В рамках кампании представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, обратившиеся в банк, смогут получить специальные привилегии по 10 банковским продуктам и услугам. Это позволит им пользоваться необходимыми для ведения бизнеса сервисами без дополнительных затрат и осуществлять, в основном, расчетно-кассовые операции бесплатно.

В рамках предложения предпринимателям доступны:

• Открытие счета - бесплатно;

• Комиссия за валютные операции - бесплатно;

• Зарплатные карты (сроком на 5 лет) - бесплатно;

• Бизнес-карта (стандарт, сроком на 1 год) - бесплатно;

• Услуга интернет-банкинга - бесплатно;

• Мобильный POS - бесплатно;

• Внутрибанковские переводы - бесплатно;

• Выдача чековой книжки - бесплатно;

• Переводы на зарплатные карты - скидка 50%;

• Кредиты на "зеленые" инвестиции - кешбэк до 15%.

В банке отметили, что основная цель кампании - снижение операционных расходов предпринимателей, упрощение доступа к финансовым инструментам и поддержка более динамичного развития бизнеса.

Кампания продлится до 25 мая 2026 года.

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Центр поддержки клиентов: 144