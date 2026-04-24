"Фeнeрбахчe" обвинил "Галатасарай" в попыткe оказать давлeниe на судeй

Официальные представители "Фенербахче" выступили с резким заявлением в адрес "Галатасарая", отреагировав на претензии вечного соперника к судейству.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, конфликт разгорелся после назначения арбитра Ясина Кола на предстоящее дерби.

"Галатасарай" первым опубликовал заявление, в котором объявил о разрыве всех связей с текущим руководством Федерации футбола Турции. В ответ на это "Фенербахче" в социальных сетях припомнил сопернику спорные моменты сезона:

"Желтую не показывай... Красную не доставай... На VAR не иди... Пенальти не давай... Не поднимай некоторые темы... Весь сезон ваши спорные эпизоды были предметом обсуждений. А теперь 'связи разорваны'... Очередь за этим матчем?"

Позже в эфире телеканала A Spor представители "Фенербахче" назвали действия "Галатасарая" "наглостью".

"Мы не хотели втягиваться в подобные дискуссии, но были вынуждены отреагировать, так как наш соперник постоянно требует для себя особых привилегий. Иначе как наглостью это не назвать. Интересно, что 'Галатасарай' нагнетает обстановку именно перед очной встречей. Мы же просто выйдем на поле и покажем свою борьбу", - заявили в клубе "желто-синих".

Напомним, что дерби между "Галатасараем" и "Фенербахче" состоится 26 апреля.