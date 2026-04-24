Ликвидатор последствий аварии в Чернобыле рассказал о трагедии на АЭС

Когда произошла Чернобыльская авария, я служил в армии. Нас направили участвовать в ликвидации последствий аварии и дали определенные задания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью журналистам заявил участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Зульфу Амиров.

"Первое задание мы выполнили за 28 дней, получив при этом определенную дозу радиации, после чего нас вывели с территории. В течение дня мы работали по 15-16 минут", - отметил он.

З. Амиров сообщил, что после участия в ликвидации аварии на Чернобыле у него родились двое детей, и оба с инвалидностью.

"Мы окружены всесторонней государственной заботой. Я один из 450 чернобыльцев, которые были обеспечены жильем со стороны государства", - добавил он.