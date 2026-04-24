Автор: Мехти Ахмедзаде

Мы в очередной раз увидели, что из себя представляют реваншисты и радикалы в Армении. Увидели благодаря тому, что 23 апреля в Ереване состоялось ежегодное факельное шествие к мемориальному комплексу "Цицернакаберд". Организовала его, как обычно, АРФ "Дашнакцутюн". То есть наследники той самой партии, которая известна своей ненавистью к туркам и азербайджанцам. Поэтому неудивительно, что во время акции радикалы вновь сожгли флаг Турции.

В Армении любят факельные шествия. Эта традиция, заимствованная у германских фашистов, там прочно прижилась. Истошно вопящие человеконенавистнические лозунги "патриоты" выкрикивают, даже не задумываясь. Настолько их поведение, их кричалки и разыгрываемые сценарии схожи с тем, что творилось в Германии столетней давности.

И происходит это всё на фоне того, что Армения и Турция пытаются наладить отношения. Между сторонами есть определенные договоренности, которые во благо, в первую очередь, для армянского народа. Тем не менее,ё пещерный национализм не пытаются оставить в стороне. Радикалы-националисты из года в год тащат на своих плечах необоснованную ненависть, фундамент которой построен на лжи и мифах. Да, мозги молодежи, которая шла вечерком по площади Свободы, промываются по сей день. Их учат не жить в мире, а ненавидеть. Главное - передать ее из поколения в поколение.

Что до нынешней армянской власти, то она уже поумнела. Премьер-министр Никол Пашинян выступил с резкой критикой, назвав сожжение флага провокацией и подстрекательством.

"Это безответственно и недопустимо. Сожжение флага международно признанного государства, особенно соседней страны, не может получить иной оценки со стороны главы государства. Это явно провокационное поведение, направленное на нагнетание напряженности", - сказал армянский премьер.

Руководство Армении ранее дало понять, что миф о "геноциде" вредит ее интересам и следует сбавить градус истерики, смотреть не в прошлое, а в будущее. Кроме того, правительство высказалось о необходимости выяснить точное число "жертв", а не оперировать взятыми из воздуха цифрами. Любой разумный человек понимает, что число "жертв" событий, якобы имевших место более ста лет назад, не может расти. Число же "жертв геноцида армян" за прошедшие годы выросло в три раза и превысило общее число армян, проживавших в 1915 году в Османской Турции. Эта позорная практика фальсификаций всегда опиралась на поддержку различных мировых кругов, заинтересованных в мифе о "геноциде". Армянство пользовалось и пользуется этим фактором, правда, в последние годы он приносит ему все меньше дивидендов.

Провокации с флагами для армянского общества пока что являются обычным делом. Болезнь слишком укоренилась в менталитете, чтобы весь народ мог разом выздороветь. Участвующая в этих акциях молодежь не понимает простой истины: лозунги - это лозунги. Их говорят, их проповедуют, преследуя определенные цели - политические, пропагандистские и т.д. Особенно в период перед выборами. Но реальность совсем другая. Им не победить тех, против кого они выдвигают претензии. Готова ли армянская молодежь пойти на войну и сгинуть на чужой земле? Думаем, что нет, несмотря на всю эту оголтелую реваншистскую пропаганду, которая продолжается из года в год.

В Армении срочно необходимо начать процесс лечения общества. И первым шагом должна стать жесткая реакция государства на подобные акции. Власть, если она действительно хочет нормализации с соседями, обязана пресекать публичное сожжение флагов, агрессивные шествия и любые действия, которые превращают улицу в площадку для разжигания ненависти. Нельзя одновременно говорить о мире и закрывать глаза на радикалов, которые демонстративно поджигают символы соседнего государства.

Такие акции бьют не по Турции или Азербайджану. Они бьют по самой Армении, по ее международному имиджу, по переговорам с Анкарой, по перспективам региональной интеграции и по будущему собственной молодежи. Каждый сожженный флаг становится сигналом внешнему миру, что внутри страны все еще есть силы, готовые сорвать любую попытку нормализации ради своих старых политических мифов.

После этого должен начаться второй этап - работа с молодежью. Молодым людям в Армении нужно объяснять, что соседние народы не являются врагами по умолчанию, что будущее нельзя построить на злобе и агрессии. Их нужно выводить из замкнутого круга обид.

Просвещение должно начинаться со школ, университетов, медиа и общественных площадок. Молодежи нужно давать реальное понимание истории, политики и экономики региона, а не набор мифов. Пока молодым армянам внушают, что факел, крик и ненависть являются проявлением патриотизма, страна будет снова и снова воспроизводить один и тот же тупик.

Государство, претендующее на мирную повестку, обязано защищать общество от тех, кто делает ненависть политической профессией. Сожжение флагов продолжается годами и уже настало время, когда нужно искоренить этот уличный радикализм. Только так армянское общество излечится от этой шизофрении.