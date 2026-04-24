Скандинавские страны ужесточают правила для детей в цифровой среде

Швеция и Норвегия усиливают меры по защите детей от влияния смартфонов и социальных сетей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, власти обеих стран выражают обеспокоенность тем, что цифровые технологии все раньше становятся неотъемлемой частью жизни детей и негативно влияют на их здоровье и развитие.

В Швеции правительство поручило Агентству общественного здравоохранения изучить, в каком возрасте детям следует впервые получать смартфон. Сегодня 90% шведских 10-летних детей и 95% 11-летних имеют смартфон.

Министр социальных дел Якоб Форссмед отмечает, что все больше детей переходят от активного, игрового детства к "смартфон-зависимому" образу жизни. По его словам, это отражается на сне, психическом здоровье и уровне физической активности. Он также указывает на Данию и Финляндию, где различные ведомства установили ориентир в 13 лет.

Исследователи, на которых ссылается министр, указывают, что оптимальный возраст для первого смартфона может составлять около 13-14 лет. Предварительные результаты исследования ожидаются летом.

Тем временем Норвегия готовится ввести более жесткие законодательные меры. Правительство планирует установить возрастной порог в 16 лет для использования социальных сетей, таких как Instagram, TikTok и Snapchat. Законопроект должен быть представлен парламенту до конца года, а вступление закона в силу ожидается в 2027 году.

Основная цель инициативы - защитить детей от зависимости, манипулятивной рекламы, а также от рисков, связанных с онлайн-грумингом и вовлечением в преступную деятельность. Премьер-министр Йонас Гар Стёре подчеркивает, что детская психика не способна противостоять воздействию сложных алгоритмов, разработанных ведущими технологическими специалистами.