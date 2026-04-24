Ау, реваншисты, где ваши мозги?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Некий пользователь соцсети Threads по имени Ашот Чобанян с полным отсутствием подписчиков решил отметить "день геноцида армян" смачным фейком. Мало сегодня истерик и провокационных заявлений, "Ашот" решил добавить в этот бульон свою, пардон, морковку.

Чобанян утверждает, что в отеле, где он работает, прислали письмо от имени председателя Комитета по туризму Минэкономики Армении Лусине Геворкян, в котором говорится о прибытии в Ереван 24-25 апреля "высокопоставленных гостей" из Азербайджана и Турции. Мол, надо разместить с "высоким уровнем конфиденциальности и комфорта". И что такие письма якобы отправили по всем отелям.

Чобанян в ужасе. В день, когда вся Армения, мол, в трауре, государственная структура везет в страну тех, чьи предки во всем виноваты, и так далее. Бедному Ашотику стыдно и больно, он весь извелся, стучится головой об стенку, не зная, как теперь смотреть в глаза потомкам мнимых "жертв", которых набралось на сегодня больше, чем жило армян в Османской империи. В общем, сплошной ужас.

В посте только один комментарий (пока, во всяком случае), что не удивительно. Профиль, судя по всему, был создан только сегодня специально для публикации этого мнимого письма, от которого сильно попахивает фейком. У Чобаняна ноль подписчиков, так что "стыдно" пока что стало только ему одному.

Почему это фейк? Не потому, что представители Турции и Азербайджана не могут приехать в Армению. Могут, но, во-первых, не по делам туризма и, во-вторых, не в день "геноцида". Только если бы две эти страны вздумали устроить провокацию, но Баку и Анкара такими делами не занимаются. Провокации - это как раз по части наших соседей.

Пойдем по списку. До изучения туристических возможностей Армении еще далеко. На уровень турпоездок в соседнюю страну отношения еще не поднялись. Это дело будущего, и приезжать делегации с такой целью в Ереван - несерьезная затея.

И второе - ехать в Армению 24 апреля?! Из Турции и Азербайджана?! Даже комментировать не стоит.

Когда наши соседи изобретают фейки, им было бы неплохо немного подключать логику. Одно то, что аналогичные письма разосланы по многим отелям, говорит само за себя. Сколько же турок и азербайджанцев собираются в Ереван, если понадобилось столько броней? Где мозги, ау, соседи?

Армянское общество и без того возбуждено и растеряно, и некоторым кругам в этой стране очень хочется довести его до полной невменяемости, чтобы потом лепить из армянского общества что нужно. Понятно, что данная провокация направлена не против ненавистных Баку и Анкары, а против собственного правительства Армении. Реваншисты уже не знают, как еще подставлять команду Пашиняна. Столько всего напридумано, уже, видно, фантазия закончилась.

Как говорится, дурное дело не долгое. Состряпать провокацию несложно, а вот потом разбираться с ее последствиями куда сложнее.