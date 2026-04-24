OpenAI анонсировала GPT-5.5 с улучшенной логикой

OpenAI представила модель GPT-5.5, которая уже доступна пользователям ChatGPT с подписками Plus, Pro, Business и Enterprise, а также в среде Codex, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В компании подчеркивают, что GPT-5.5 быстрее интерпретирует намерения пользователя и способна выполнять более широкий спектр задач в автономном режиме. Среди ключевых сценариев использования называют разработку и отладку кода, поиск информации в интернете, анализ данных, подготовку документов и таблиц, а также работу с несколькими инструментами в рамках одной задачи до ее завершения.

Существенные улучшения отмечены в области агентного программирования, взаимодействия с компьютерной средой, задач интеллектуального труда и ранних этапов научных исследований. По оценке разработчиков, модель демонстрирует не только более высокий уровень качества ответов, но и большую эффективность за счет снижения числа итераций и объема используемых токенов.

Версия GPT-5.5 Thinking в ChatGPT обеспечивает более высокую скорость отклика при сложных запросах и формирует более структурированные и лаконичные ответы. Вариант GPT-5.5 Pro, по отзывам ранних тестировщиков, превосходит предыдущее поколение по полноте, точности и релевантности, особенно в сферах бизнеса, права, образования и аналитики данных.

На текущем этапе GPT-5.5 доступна в ChatGPT и Codex, а интеграция в API ожидается в ближайшее время. Стоимость использования модели составляет $5 за 1 млн входных токенов и $30 за 1 млн выходных при контекстном окне до 1 млн токенов. Для GPT-5.5 Pro тарифы установлены на уровне $30 и $180 соответственно.