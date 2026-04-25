https://news.day.az/society/1830224.html

Тяжелое ДТП в Агджабеди, есть погибший и пострадавшие

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гайгы легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем марки "KАМАЗ". В результате водитель Бакир Гулиев скончался на месте происшествия.