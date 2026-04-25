Тяжелое ДТП в Агджабеди, есть погибший и пострадавшие
В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гайгы легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем марки "KАМАЗ".
В результате водитель Бакир Гулиев скончался на месте происшествия.
Пассажиры автомобиля - Габиль Гасанов (1980 г.р.), Полад Гасанов (2008 г.р.), Мурад Гасанов (2013 г.р.) и Рази Гасанов (2014 г.р.) - получили травмы и были доставлены в больницу.
По данному факту проводится расследование.
