Тяжелое ДТП в Агджабеди,

В Агджабединском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в поселке Гайгы легковой автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем марки "KАМАЗ".

В результате водитель Бакир Гулиев скончался на месте происшествия.

Пассажиры автомобиля - Габиль Гасанов (1980 г.р.), Полад Гасанов (2008 г.р.), Мурад Гасанов (2013 г.р.) и Рази Гасанов (2014 г.р.) - получили травмы и были доставлены в больницу.

По данному факту проводится расследование.