В Баку изменена схема движения некоторых автобусов

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться на улицах Самеда Вургуна и Рашида Бейбутова, а также на основной и боковых дорогах проспекта Гейдара Алиева (в направлении города) до 27 апреля, движение некоторых маршрутов будет организовано по альтернативным улицам.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировало Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что маршрут №61, проходящий по улице Самеда Вургуна, будет направлен по проспекту Азадлыг, а маршрут №88A - по улицам Рашида Бейбутова и Салатын Аскеровой. Маршрут №4, проходящий по улице Рашида Бейбутова, будет следовать по улицам Пушкина, проспекту Азадлыг и улице Физули. Маршруты №5, 20, 61 и 88 будут курсировать по улицам Хагани, Пушкина и Физули. Маршрут H1, проходящий по основной дороге проспекта Гейдара Алиева, будет перенаправлен на боковую дорогу.

В информации также отмечается, что из-за частичных ограничений на боковой дороге проспекта Гейдара Алиева возможно увеличение интервалов движения маршрутов №1, 13, 38 и M8.

Ранее мы сообщали, что в Баку перекроют три улицы.