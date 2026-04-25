Эксперты по ядерному оружию соберутся в США

Встреча экспертов стран "ядерной пятерки" может состояться в Нью-Йорке в рамках обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Андрей Белоусов.

По его словам, в настоящее время ведется согласование встречи, обсуждения пока не завершены.

Дипломат напомнил, что формат "ядерной пятерки" изначально был сформирован для обсуждения вопросов, находящихся в повестке дня процесса ДНЯО.

Белоусов отметил, что обзорные конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия являются естественной площадкой для контактов между пятью ядерными державами.

11-я конференция по рассмотрению действия ДНЯО пройдет в Нью-Йорке с 27 апреля по 22 мая.

"Ядерной пятеркой" называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.