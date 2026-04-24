В Ханкенди запускаются внутригородские автобусные маршруты
Об этом сообщили Day.Az в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).
Отмечается, что в городе Ханкенди последовательно ведутся работы по созданию современной транспортной инфраструктуры. В рамках этих мероприятий разработан план сети общественного транспорта, и маршруты по новой маршрутной сети уже вводятся в эксплуатацию.
"Новая маршрутная сеть объединит все важные точки города и обеспечит жителям бесперебойное и качественное транспортное обслуживание", - подчеркнули в сообщении.
Сообщается, что в Ханкенди будут функционировать следующие внутригородские автобусные маршруты:
автобус №1 - "Клиника Карабахского университета - Ханкендинская швейная фабрика";
автобус №2 - "поселок Кяркиджахан - железнодорожный и автовокзальный комплекс";
автобус №3 - "Клиника Карабахского университета - 1-е кольцо".
Вдоль маршрутных линий определены в общей сложности 62 остановочных пункта, оснащенных соответствующими указателями.
Пассажирские перевозки по данным маршрутам будут осуществляться экологически чистыми электробусами, принадлежащими ООО BakuBus. С учетом текущего спроса на первом этапе пассажиров будут обслуживать в общей сложности 10 транспортных средств с интервалом движения 14-15 минут.
Оплата проезда будет осуществляться в безналичной форме. Для этого автобусы оснащены соответствующим оборудованием. Пассажиры смогут оплачивать проезд с помощью физической карты BakıKart, QR-билета, а также через NFC с использованием любых банковских карт и мобильных платежных систем - Google Pay и Apple Pay. Пополнить баланс физических карт можно через платёжные терминалы, установленные в городе Ханкенди.
Отметим, что движение автобусов будет контролироваться в режиме реального времени через мониторинговый центр AYNA.
