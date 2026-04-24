Азербайджанский мугам покоряет Европу

Солисты Международного центра мугама продолжают успешные гастроли по Европе, раскрывая богатство и уникальность азербайджанской музыкальной культуры, сообщает Day.Az.

В рамках фестиваля "Klangkosmos Weltmusik" у жителей Германии, Бельгии и Нидерландов была прекрасная возможность услышать в талантливом исполнении солистов Центра - Нисбет Садраевой, Рустама Муслюмова, Сиявуша Керимова и Эльнура Салахова - удивительный и неповторимый азербайджанский мугам.

Далее гастрольный тур продолжится в Кёльне, Дюссельдорфе и других немецких городах, открывая красоту национального музыкального наследия новой аудитории и продолжая популяризацию искусства мугама.

Программа выступлений максимально полно раскрывает многогранность азербайджанской культуры. Слушателям будут представлены как монументальные классические дестгяхи, так и наполненные живой энергией жемчужины народной музыки.

Основная миссия проекта - не просто познакомить зарубежную аудиторию с эстетикой мугама, но и дать ей прочувствовать невероятную эмоциональность и философскую глубину национального музыкального богатства Азербайджана.

