ТЮРКПА осудила сожжение флага Турции в Армении

Генеральный секретарь Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасанов решительно осудил факт сожжения флага Турции в Армении.

Как сообщает Day.Az, соответствующее заявление размещено на официальном сайте ТЮРКПА.

В заявлении отмечается, что подобные действия наносят ущерб принципам взаимного уважения и могут привести к дальнейшему росту напряженности в регионе.

Подчеркивается, что такие проявления этнической ненависти несовместимы с принципами мирного сосуществования и ответственным общественным поведением.

"Также, в соответствии с нормами и принципами международного права, мы вновь подчеркиваем важность поощрения диалога, сдержанности и взаимного уважения для обеспечения стабильности и конструктивного сотрудничества в регионе. Формирование атмосферы мира, взаимного доверия и уважения должно стать одним из ключевых приоритетов", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что армянские радикалы собрались на площади Свободы в центре Еревана и сожгли флаги Турции.