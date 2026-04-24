В Иране опровергли сообщения о возможных переговорах Арагчи с представителями США

В рамках "планового визита" министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Исламабад не запланировано никаких переговоров с американскими представителями.

Как передает Day.Az, об этом сообщило иранское информагентство Tasnim.

Отмечается, что министр собирается обсудить с пакистанской стороной позицию Тегерана по вопросам завершения войны.

Агентство также обвинило западные СМИ в ложных сообщениях, напомнив информацию о планируемом визите в Пакистан еще несколько дней назад вице-президента Вэнса, который так и не прибыл в страну.

Ранее сегодня CNN, со ссылкой на источники, сообщил, что Трамп отправил своих спецпосланников, Уиткоффа и Кушнера, в Исламабад, для участия в переговорах с Арагчи.