Два года назад не стало Эльмиры Сулеймановой, первого омбудсмена Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

До последних дней Эльмира Сулейманова оставалась верна своему призванию - помогать тем, кто оказался в трудной ситуации, и оставила заметный след в судьбах тысяч людей.

Правозащитная деятельность - это не просто работа, а особое призвание. Она требует внутренней силы, искреннего сострадания и готовности делиться теплом с теми, кто нуждается в поддержке. Способность защищать обиженных и помогать попавшим в беду - это тяжелая, но важная миссия, которую Эльмира ханум несла с достоинством. Она была сильной личностью, требовательной к себе и окружающим. Ее сердце горело не только для самых близких, но и для тысяч других людей, которые обращались к ней за помощью.

Как химик по профессии, Эльмира Сулейманова достигла больших высот, стала доктором наук, автором множества исследований и изобретений. За вклад в развитие химической науки в 1979 году получила звание "Почетный химик СССР". На ее счету около 40 изобретений и более 200 научных работ в сфере нефтехимии. В числе практических достижений - внедрение нефтепродуктов в парфюмерную промышленность: в 1970-е годы на основе ее разработок были созданы духи "Мой Азербайджан" и "Восточные напевы". За внедрение изобретений в промышленность Эльмира Сулейманова была удостоена звания "Изобретатель СССР".

Профессиональная биография Эльмиры ханум как ученого отличалась редкой стабильностью: вся трудовая жизнь была связана с Институт нефтехимических процессов имени Ю.Г. Мамедалиева НАНА. Здесь она начала работать 25 апреля 1959 года и проработала до конца жизни - в общей сложности 65 лет. Она была прекрасной наставницей, подготовив десятки кандидатов и докторов наук. Научную и преподавательскую деятельность она продолжала, несмотря на огромную нагрузку на посту защитника прав человека.

К правозащитной деятельности Эльмира Сулейманова пришла в конце 1980-х годов, начав с участия в женском движении. Значимой вехой для нее стало участие в принятии Венской декларации и программы действий в 1993 году - именно это событие она считала своим настоящим вступлением в правозащитную сферу. Уже в 1994 году она основала первый в Азербайджане научно-практический центр по правам женщин - "Женщины и развитие", который вскоре получил международное признание. Позже организация была преобразована в структуру по защите прав женщин и детей и в 1998 году получила консультативный статус при Экономическом и социальном совете ООН.

Международное сообщество также отметило ее деятельность - в том же 1998 году Рочестерский университет включил ее в список "100 женщин-героинь мира" в сфере защиты прав женщин. В последующие годы по ее инициативе появились новые проекты: в 2000 году - детская миротворческая сеть "От ребенка к ребенку", в 2001 году - "Школа лидерства", Альянс НПО по защите прав женщин, детей и молодежи, а также первый ресурсный центр для пожилых женщин. В 2000-2002 годах она занимала должность национального координатора по правам ребенка в региональном комитете НПО стран Восточной Европы и СНГ при UNICEF.

Когда в 2002 году общенациональный лидер Гейдар Алиев предложил ей занять пост первого омбудсмана страны, она уже обладала значительным опытом и авторитетом в правозащитной сфере. На новой должности ей пришлось решать сложнейшие задачи, работая с самыми уязвимыми категориями населения. Ей доверяли - и это доверие было заслужено годами упорной работы. Она умела решать проблемы, не жалея сил и времени. Она отдавала правозащитной деятельности всю себя, не могла пройти мимо чужой боли, воспринимая ее как свою. К ее инициативам и рекомендациям прислушивались в органах власти. Ее обращения в государственные структуры не оставались без внимания и практически всегда давали результаты. Достаточно сказать, что благодаря ее ходатайствам около 700 человек были освобождены из мест лишения свободы.

Несмотря на наличие международного опыта и богатой международной практики, создание института защитника прав человека в Азербайджане было делом непростым. Эльмира Сулейманова строила его с нуля, с фундамента, с учетом реалий и особенностей Азербайджана. Ни в одной стране мира не было миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, не было такого количества инвалидов войны, такого количества людей, требующих психологической и социальной реабилитации после Первой Карабахской войны. Международные рекомендации, на основе которых строилась работа, не учитывали этих особенностей. Сулейманова построила устойчивое здание - созданный ею механизм защиты прав человека успешно работает по сей день.

Покинув пост омбудсмана, Эльмира ханум не отстранилась полностью от правозащитной тематики. Будучи заместителем председателя Совета старейшин Азербайджана, она продолжала следить за ситуацией, интересовалась работой своей преемницы Сабины Алиевой и искренне радовалась ее успехам.

Заслуги Эльмиры Сулеймановой не остались незамеченными. Они были признаны как в Азербайджане, так и за рубежом. Она была удостоена орденов "Шохрат", "Шараф" и "За службу Отечеству", а также персональной пенсии Президента Азербайджана. Среди ее наград - орден "За заслуги перед Республикой Польша", Международная премия мира и др. В 2015 году она стала вице-президентом Азиатской ассоциации омбудсменов и вошла в состав Национальной комиссии Азербайджана при ЮНЕСКО.

На своем посту Эльмира Сулейманова творила настоящие чудеса. Точнее, благодаря ее усилиям и заботе эти чудеса происходили там, где не было никаких надежд. Она всегда говорила, что чудеса создают сами люди.

Такой она запомнилась всем, кого судьба свела с этой неординарной и сильной личностью с горящим сердцем.