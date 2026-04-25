Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Региональный экологический саммит в Астане вновь вывел проблему Каспийского моря в центр международного внимания - но на этот раз разговор шел на принципиально ином уровне. Участники обсуждали уже не тревожные тенденции, а кризис, который рискует стать необратимым. Представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев, выступив на саммите, подчеркнул, что Каспий сегодня требует не деклараций, а системной и коллективной реакции.

На протяжении десятилетий колебания уровня Каспийского моря воспринимались как естественное циклическое явление. Однако нынешняя динамика выходит за рамки исторических норм. Береговая линия неуклонно отступает, экосистемы деградируют. Именно это сочетание факторов делает происходящее принципиально новым вызовом - не локальным и не временным.

Особенность текущего этапа в том, что кризис невозможно объяснить одной причиной. Изменение климата, безусловно, играет роль, однако лишь усиливает уже существующие дисбалансы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН прямо указал, что главная причина обмеления не сводится к климатическим изменениям.

"Каспийское море стремительно мелеет. Главная причина не в изменении климата. Необходимы совместные усилия прикаспийских государств, чтобы остановить экологическую катастрофу с непредсказуемыми последствиями. Азербайджан также готов к тесному сотрудничеству с ООН в целях решения этой проблемы", - сказал глава государства.

Эта оценка принципиально важна - она переводит дискуссию из сферы абстрактных глобальных процессов в плоскость конкретных управленческих решений: регулирования водных ресурсов, промышленной нагрузки, инфраструктурных проектов и уровня координации между прикаспийскими государствами.

Каспий - замкнутый водоем, и его состояние напрямую определяется балансом между притоком воды и ее испарением. Любое вмешательство в этот баланс - будь то сокращение речного стока или изменение режима водопользования - неизбежно отражается на уровне моря. В последние годы этот баланс нарушается сразу по нескольким направлениям, и именно их совокупное воздействие ведет к ускоренному обмелению.

Однако проблема давно вышла за рамки гидрологии. Снижение уровня воды постепенно разрушает экосистему Каспия: исчезают привычные биотопы, нарушаются пути миграции рыб, сокращается биоразнообразие. Это не мгновенный процесс, а медленное, но устойчивое ухудшение - и именно эта "отложенность" делает его особенно опасным.

Не менее значимо экономическое измерение кризиса. Каспий на протяжении столетий оставался важнейшей артерией для торговли, рыболовства и энергетики. Сегодня снижение уровня воды ставит под угрозу эффективность портовой инфраструктуры, увеличивает издержки при добыче ресурсов и создает системные риски для целых отраслей. Экологическая проблема может трансформироваться в экономическую.

Азербайджан последовательно удерживает тему Каспия в повестке. В прошлом году Президент Ильхам Алиев в интервью казахстанскому агентству "Казинформ" заявил о том, что всем прикаспийским странам крайне важно налаживать тесное сотрудничество, активно обмениваться научной информацией и вырабатывать согласованные меры для смягчения последствий:

"Снижение уровня Каспийского моря и связанные с этим экологические изменения угрожают биоразнообразию и устойчивости экосистемы, что требует скоординированных мер по защите природы и восстановлению экологического баланса. Кроме того, Азербайджан, Казахстан, а также другие прикаспийские страны могут и должны активно продвигать инициативы по охране Каспийского моря на региональных и международных площадках. В условиях нарастающих транснациональных экологических рисков Каспий перестает быть просто водоемом и превращается в символ нашей общей ответственности и необходимости объединенных действий".

На саммите в Астане об этом говорил Мухтар Бабаев, особо подчеркнув необходимость расширения международного участия. Существующее сотрудничество с Программой ООН по окружающей среде важно, но явно недостаточно. По мнению азербайджанской стороны, проблема требует вовлечения всей системы ООН, международных финансовых институтов и широкого экспертного сообщества. Фактически речь идет о признании Каспия зоной повышенного экологического риска, требующей отдельного и комплексного международного внимания.

Мухтар Бабаев в своем выступлении акцентировал внимание на том, что даже самые точные оценки и самые весомые заявления не способны изменить ситуацию без конкретных действий. Этот призыв - перейти от слов к практике - отражает накопившееся разочарование темпами международной реакции и одновременно стремление придать процессу новый импульс.

Переход к действиям предполагает синхронизацию усилий всех прикаспийских государств. В условиях, когда каждая страна располагает собственными экономическими интересами и приоритетами, достичь согласованности непросто. Тем не менее именно она может стать решающим фактором успеха. Каспий - единая система, и любые односторонние шаги будут иметь лишь ограниченный эффект.

В более широком смысле ситуация вокруг Каспия отражает глобальную тенденцию: экологические проблемы становятся все более комплексными, выходят за рамки национальных границ и требуют нового уровня международного взаимодействия.

Дальнейшее промедление грозит необратимыми последствиями. Снижение уровня воды способно изменить не только природный облик региона, но и его геоэкономическую конфигурацию - затронув транспортные маршруты, энергетические проекты и демографические процессы. Это вызов не только экологический, но и цивилизационный.

Вместе с тем ситуация не является безнадежной. Политическая воля, растущее внимание международного сообщества и развитие научных инструментов создают реальные предпосылки для изменения тренда. Однако окно возможностей сужается - и именно это придает нынешнему моменту особую остроту.

Азербайджан последовательно выступает за мобилизацию всех участников процесса - от национальных правительств до международных организаций. В конечном счете вопрос Каспийского моря давно вышел за рамки экологии. Он касается будущего целого региона, его устойчивости и способности адаптироваться к новым реалиям. И от того, насколько своевременными и согласованными окажутся принятые решения, зависит не только судьба самого моря - но и благополучие миллионов людей.