В WhatsApp появилась новая функция

WhatsApp тестирует новую функцию для Android - всплывающие уведомления в формате "пузырей".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на WABetaInfo, нововведение реализовано на базе возможностей Android 10 и по своему принципу похоже на решения, уже применяемые в других мессенджерах. При поступлении сообщения на экране появляется плавающий значок с аватаром пользователя или группы и логотипом WhatsApp - он отображается поверх любых запущенных приложений.

При нажатии на этот значок открывается компактное окно диалога, где можно читать и отправлять сообщения, не переключаясь полностью в приложение. Это упрощает многозадачность и делает общение быстрее - например, при переписке сразу с несколькими людьми во время просмотра видео или работы в других сервисах.

На данный момент функция проходит тестирование, и сроки её полноценного запуска для всех пользователей пока не называются. Предполагается, что сначала она появится в бета-версии приложения, а затем станет доступна широкой аудитории.