США заблокировали связанную с Ираном криптовалюту на 344 млн долларов

Соединенные Штаты заморозили криптовалютные кошельки, связанные с Ираном, на сумму 344 млн долларов и намерены продолжать шаги, направленные на ограничение возможностей Тегерана по созданию, перемещению и возвращению денежных средств. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В рамках кампании "Экономическая ярость" Министерство финансов США продолжит последовательно ограничивать способность Тегерана создавать, перемещать и возвращать денежные средства.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против множества электронных кошельков, связанных с Ираном, что привело к блокировке криптовалюты на сумму 344 млн долларов.

Мы будем отслеживать все средства, которые Тегеран пытается вывести за пределы страны, а также перекрывать все финансовые каналы поддержки, связанные с режимом", - Скотт Бессент написал в социальной сети X.