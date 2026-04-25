"ПСЖ" разгромил "Анже" в матче Лиги 1 - ВИДЕО
"ПСЖ" на выезде победил "Анже" в матче 31-го тура французской Лиги 1 - 3:0.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, счет на 7-й минуте открыл Ли Кан Ин. На 39-й минуте преимущество парижан удвоил Сенни Маюлу, а до разгромного счет довел Лукас Бералдо на 52-й.
"ПСЖ" (69 очков) продолжает лидировать в Лиге 1. Команда Луиса Энрике опережает идущий вторым "Ланс" на 6 очков за 4 тура до окончания чемпионата.
"Анже" с 34 очками идет 13-м в турнирной таблице.
В матче ранее "Лион" обыграл "Осер" - 3:2.
