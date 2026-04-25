Азербайджан передал Украине пассажирские автобусы в качестве гумпомощи

Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в соцсети X.

Он подчеркнул, что Азербайджан с 2022 года неоднократно оказывал поддержку украинскому народу.

"В частности, была оказана гуманитарная помощь на сумму более 45 млн долларов, включая мощные генераторы, трансформаторы и другое необходимое оборудование, которые помогают обеспечивать работу нашей энергетической системы в условиях постоянных атак. Не менее важна поддержка, оказываемая нашим детям. Более 500 украинских детей приняли участие в программах реабилитации в Азербайджане", - сказал он.

Сибига добавил, что в Киеве высоко ценят такую поддержку. "Мы высоко ценим эту солидарность, поскольку она помогает Украине устоять и двигаться вперед", - написал глава МИД Украины.