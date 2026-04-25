Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сказал изданию "Подъём" первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.
Президент Украины после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к трехсторонним переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".
"Нормальное место, у нас хорошие отношения сейчас с Азербайджаном. Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно", - сказал Джабаров.
