Россия может согласиться на переговоры с США и Украиной в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказал изданию "Подъем" первый замглавы комитета по международным делам Владимир Джабаров.

Президент Украины после встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Киев готов к трехсторонним переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".

"Нормальное место, у нас хорошие отношения сейчас с Азербайджаном. Если Азербайджан готов обеспечить безопасность всем участникам переговоров, я думаю, что наши участники переговорной группы могут приехать в Азербайджан спокойно", - сказал Джабаров.